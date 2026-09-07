San Lorenzo recupera el servicio de agua potable tras meses de interrupciones

La intervención en San Lorenzo por parte del Gobierno de La Rioja incluye el recambio de una bomba de 4 HP y cañerías para garantizar el acceso al agua potable, mejorando así la calidad de vida de la comunidad.

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La intervención en la infraestructura hídrica del paraje San Lorenzo, sobre la Ruta Provincial N.° 5, ha permitido restablecer el servicio de agua potable, fundamental para las familias y la comunidad educativa de la zona. El Gobierno de La Rioja, a través de la Secretaría de Agua, llevó a cabo trabajos que incluyeron el reemplazo de una bomba sumergible y cañerías del sistema de abastecimiento.

Estos esfuerzos son parte de un plan más amplio destinado al mantenimiento y recuperación de infraestructuras en diversas localidades de la provincia. La política impulsada por el gobernador Ricardo Quintela busca garantizar el acceso al agua potable, atendiendo las necesidades de las comunidades y fortaleciendo los servicios esenciales.

Se espera que, a medida que avance esta política, más localidades se beneficien de mejoras en su infraestructura hídrica, optimizando el abastecimiento y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Estas inversiones son claves tanto para satisfacer necesidades inmediatas como para promover un desarrollo sostenible en el futuro.