Vecinos de Famatina se movilizan para salvar a cóndor herido en la zona

El personal de la Comisaría de Famatina logró rescatar a un cóndor andino que presentaba una lesión en su ala, gracias a la alerta de un vecino, identificado como Walter Álvarez, quien contactó la línea de emergencias 101. El ave fue localizada en la zona de Río Seco, cerca de la cancha de Talleres.
Al llegar al sitio, la comisión, dirigida por el Comisario Inspector Nelson Robles Clavero, observó que el cóndor tenía dificultades para moverse. Tras inmovilizarlo con precaución, el ave fue trasladada a la sede policial para su resguardo. Simultáneamente, se solicitó la colaboración del personal de Gendarmería Nacional de Chilecito para coordinar su traslado a centros especializados en fauna silvestre, donde recibirá la atención veterinaria necesaria.
Este rescate es crucial para la conservación de especies autóctonas y resalta la importancia de la respuesta rápida ante emergencias relacionadas con la fauna. La colaboración comunitaria, como la de Álvarez, es fundamental para el éxito de estas operaciones, que contribuyen al equilibrio ecológico y la protección de la biodiversidad local.