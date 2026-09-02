Miércoles, 2 de Septiembre 2026
La Rioja

Avances en la estabilización del túnel 2: mejoras para la seguridad vial en La Rioja

Vialidad Nacional realiza trabajos de proyección de hormigón a presión en el Túnel 2 de la Ruta Nacional 75, mejorando la seguridad y conectividad en la región montañosa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 6 h 1 min de lectura
Avances en la estabilización del túnel 2: mejoras para la seguridad vial en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El 8° Distrito La Rioja de Vialidad Nacional está llevando a cabo un operativo de proyección de hormigón a presión en el interior del Túnel 2 de la Ruta Nacional 75, entre Las Padercitas y el Dique Los Sauces. Este trabajo busca garantizar la estabilidad del túnel y mejorar la seguridad en una zona montañosa.

La técnica utilizada consiste en aplicar hormigón a presión sobre la estructura rocosa del túnel, lo que permite sellar y reforzar la excavación, protegiendo así la bóveda ante posibles desprendimientos. Este avance es fundamental para la durabilidad de la infraestructura vial y beneficia a quienes utilizan estas rutas.

El equipo técnico especializado está comprometido con el cumplimiento del cronograma de obras, manteniendo a la comunidad informada sobre los progresos. La finalización de este proyecto es clave para mejorar la conectividad de la región y asegurar la seguridad de los conductores en un área caracterizada por su geografía.

Además, el desarrollo de estas obras refleja el compromiso del gobierno provincial con la seguridad vial, impulsando así el turismo y el desarrollo económico en La Rioja.

Etiquetas: la rioja vialidad nacional obras públicas túnel 2 seguridad vial gobierno provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5716 articles →

Artículos relacionados

Incendios en la zona Sur y barrio Héroes de Malvinas: vecinos alertan por humo y evacuaciones.

Registro obligatorio de financieras en La Rioja: una medida contra los abusos crediticios

Mejoras urbanas: el plan del Gobernador Quintela impactará en varios barrios de La Rioja

Estudiantes del Colegio Provincial N.° 1 listos para la final nacional de la Copa Robótica 2026

Colecta solidaria de Emergencia Animal La Rioja para rescates de mascotas en peligro

Tere Madera promueve la cultura al recibir a abuelos de Arauco en la Capital

Retirados de la Policía en La Rioja recibirán aumento salarial del 12% retroactivo a julio

Éxito rotundo en Festipeques 2026: 13 mil asistentes disfrutaron en el Parque de la Familia Norte

Viviendas en peligro: incendio forestal avanza en Barrio Santa Bárbara
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar