Avances en la estabilización del túnel 2: mejoras para la seguridad vial en La Rioja

Vialidad Nacional realiza trabajos de proyección de hormigón a presión en el Túnel 2 de la Ruta Nacional 75, mejorando la seguridad y conectividad en la región montañosa.

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El 8° Distrito La Rioja de Vialidad Nacional está llevando a cabo un operativo de proyección de hormigón a presión en el interior del Túnel 2 de la Ruta Nacional 75, entre Las Padercitas y el Dique Los Sauces. Este trabajo busca garantizar la estabilidad del túnel y mejorar la seguridad en una zona montañosa.

La técnica utilizada consiste en aplicar hormigón a presión sobre la estructura rocosa del túnel, lo que permite sellar y reforzar la excavación, protegiendo así la bóveda ante posibles desprendimientos. Este avance es fundamental para la durabilidad de la infraestructura vial y beneficia a quienes utilizan estas rutas.

El equipo técnico especializado está comprometido con el cumplimiento del cronograma de obras, manteniendo a la comunidad informada sobre los progresos. La finalización de este proyecto es clave para mejorar la conectividad de la región y asegurar la seguridad de los conductores en un área caracterizada por su geografía.

Además, el desarrollo de estas obras refleja el compromiso del gobierno provincial con la seguridad vial, impulsando así el turismo y el desarrollo económico en La Rioja.