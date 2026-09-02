Miércoles, 2 de Septiembre 2026
Policiales

Fuga de Federico Luna complica el juicio en La Rioja y genera preocupación en la comunidad

La ausencia injustificada de Federico Luna en el juicio generó una orden de captura inmediata tras su viaje a San Juan. La querella advierte sobre posibles antecedentes de evasión y exigirá su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. La salud del acusado también será investigada en medio del proceso judicial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Fuga de Federico Luna complica el juicio en La Rioja y genera preocupación en la comunidad
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La reciente ausencia de Federico Luna en una audiencia del debate oral provocó una fuerte reacción judicial, resultando en una orden de captura en su contra. El abogado querellante, Sergio Gómez, calificó la situación de "hecho escandaloso", señalando que el imputado abandonó la provincia sin autorización y se trasladó a San Juan.

Durante la última audiencia, la falta de Luna encendió alarmas en el tribunal, ya que su presencia es obligatoria en el proceso penal. Gómez destacó que Luna burló los mecanismos de control judicial y subrayó que existen sospechas de que este no es el primer episodio de su fuga a San Juan.

Con la orden de captura emitida, se debe determinar el lugar donde cumplirá la restricción de libertad. La querella tiene planeado solicitar su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, descartando alternativas más suaves debido a su condición de procesado. Además, se investigarán las licencias médicas relacionadas con su internación previa en un centro de salud.

Las fuerzas de seguridad trabajan para arrestar a Luna, mientras el debate oral continúa con la expectativa de próximas audiencias y la declaración de testigos clave para la causa.

Etiquetas: la rioja federico luna orden de captura justicia proceso penal mediación judicial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5714 articles →

Artículos relacionados

Ex policía de Chilecito arrestado por abuso sexual a mujer adulta

Federico Luna enfrenta orden de detención por ausencias en audiencias judiciales

Medidas cautelares en el caso Ilda: impacto judicial por medio año en la provincia

Vuelco en Ruta Nacional 38 deja a dos heridos y complica la circulación en la zona

Ruta 75 cortada tras accidente: complicaciones para el tránsito en Huaco

Comercios en La Rioja bajo ataque: un ladrón agredido por vecinos tras asalto a menor

Padre en problemas tras agredir a su hija en la Terminal de Ómnibus de La Rioja

Zárate denuncia la impunidad de los prestamistas en La Rioja tras archivo de causas judiciales

Conflicto familiar en La Rioja: madre herida por su hijo en violento altercado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar