Fuga de Federico Luna complica el juicio en La Rioja y genera preocupación en la comunidad

La ausencia injustificada de Federico Luna en el juicio generó una orden de captura inmediata tras su viaje a San Juan. La querella advierte sobre posibles antecedentes de evasión y exigirá su traslado al Servicio Penitenciario Provincial. La salud del acusado también será investigada en medio del proceso judicial.

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La reciente ausencia de Federico Luna en una audiencia del debate oral provocó una fuerte reacción judicial, resultando en una orden de captura en su contra. El abogado querellante, Sergio Gómez, calificó la situación de "hecho escandaloso", señalando que el imputado abandonó la provincia sin autorización y se trasladó a San Juan.

Durante la última audiencia, la falta de Luna encendió alarmas en el tribunal, ya que su presencia es obligatoria en el proceso penal. Gómez destacó que Luna burló los mecanismos de control judicial y subrayó que existen sospechas de que este no es el primer episodio de su fuga a San Juan.

Con la orden de captura emitida, se debe determinar el lugar donde cumplirá la restricción de libertad. La querella tiene planeado solicitar su traslado al Servicio Penitenciario Provincial, descartando alternativas más suaves debido a su condición de procesado. Además, se investigarán las licencias médicas relacionadas con su internación previa en un centro de salud.

Las fuerzas de seguridad trabajan para arrestar a Luna, mientras el debate oral continúa con la expectativa de próximas audiencias y la declaración de testigos clave para la causa.