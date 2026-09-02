Miércoles, 2 de Septiembre 2026
La Rioja

Incendios en la zona Sur y barrio Héroes de Malvinas: vecinos alertan por humo y evacuaciones.

Dos incendios en la ciudad fueron extinguidos gracias a la rápida coordinación de Bomberos Voluntarios y otras fuerzas de emergencia. No hubo heridos ni daños materiales.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un rápido despliegue de fuerzas de emergencia logró extinguir dos focos de incendio en la ciudad, generando tranquilidad entre los vecinos tras la alarma inicial. Afortunadamente, no se registraron heridos ni daños en las viviendas aledañas.

El primer incendio se inició a las 15:12 horas en la zona Sur, específicamente en la intersección de las calles Capricornio y Aries, donde se vieron afectadas aproximadamente 70×100 metros de pastizales. La intensa actividad de las llamas generó una columna de humo visible desde varios lugares de la ciudad, lo que llevó a la activación de un comando de operaciones para controlar la situación.

Posteriormente, a las 17:04 horas, se reportó un segundo foco en el barrio Héroes de Malvinas, que afectó un terreno de cerca de 100×50 metros colindante a áreas residenciales. En ambos casos, trabajaron de manera coordinada el Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, la Brigada de Incendios Forestales y el personal de Protección Ciudadana, quienes realizaron tareas de extinción y enfriamiento.

Las autoridades confirmaron que las situaciones están bajo control, destacando la importancia de la coordinación entre las fuerzas de emergencia para garantizar la seguridad de la comunidad y prevenir desastres.

Etiquetas: la rioja incendios bomberos voluntarios protección ciudadana emergencia seguridad urbana
TL;DR

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