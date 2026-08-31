Lunes, 31 de Agosto 2026
La Rioja

Viviendas en peligro: incendio forestal avanza en Barrio Santa Bárbara

Un incendio forestal de grandes dimensiones se desató en el Barrio Santa Bárbara, amenazando viviendas. Gracias a un operativo de emergencia, se logró contener el fuego sin daños materiales ni heridos. La zona sigue bajo vigilancia para prevenir rebrotes.

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Un incendio forestal de grandes dimensiones se desató en el sector de ingreso al Barrio Santa Bárbara pasadas las 15:00 horas, generando momentos de alta tensión debido al riesgo de propagación hacia viviendas cercanas. Las llamas afectaron tanto combustible vegetal fino como mediano y grueso, lo que aumentó la preocupación por la seguridad de los residentes.

Ante la emergencia, se activó un operativo de defensa de los hogares que involucró tareas de control, enfriamiento y extinción del fuego. Gracias a la rápida respuesta y coordinación de los equipos de emergencia, se logró contener el fuego antes de que alcanzara las estructuras habitacionales.

Las autoridades confirmaron que no hubo daños materiales en las viviendas ni personas afectadas por el siniestro. Sin embargo, la zona sigue bajo un monitoreo estricto para prevenir cualquier eventual reactivación de las llamas debido a las características del terreno.

Etiquetas: incendio forestal barrio santa bárbara emergencia seguridad la rioja prevención
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