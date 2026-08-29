Actividades familiares y diversión al aire libre en Festipeques 2026 este fin de semana

El Gobierno de La Rioja llevará a cabo Festipeques 2026 este fin de semana, ofreciendo actividades recreativas y deportivas gratuitas para familias en el Parque de la Familia. Se esperan numerosas participaciones para disfrutar de juegos, inflables y espectáculos, promoviendo el derecho al juego infantil.

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Este fin de semana, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo la nueva edición de Festipeques 2026, un evento gratuito destinado a las infancias y sus familias. La celebración se realizará el sábado 29 en el Parque de la Familia Este y el domingo 30 en el Parque de la Familia Norte.

Durante estas jornadas, se ofrecerán juegos, propuestas deportivas, inflables y espectáculos, pensados para que los niños disfruten junto a sus seres queridos. A través del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, se busca garantizar el acceso a alternativas recreativas, entendiendo el juego como un derecho fundamental de las infancias.

Festipeques se enmarca en las políticas del Gobierno provincial que promueven espacios públicos y accesibles para la recreación. La edición anterior tuvo una gran participación de familias, quienes valoraron la diversidad de actividades y el ambiente de convivencia. Se espera que las jornadas de este fin de semana continúen fomentando la participación comunitaria en un marco de diversión y aprendizaje.