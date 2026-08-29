Domingo, 30 de Agosto 2026
La Rioja

Actividades familiares y diversión al aire libre en Festipeques 2026 este fin de semana

El Gobierno de La Rioja llevará a cabo Festipeques 2026 este fin de semana, ofreciendo actividades recreativas y deportivas gratuitas para familias en el Parque de la Familia. Se esperan numerosas participaciones para disfrutar de juegos, inflables y espectáculos, promoviendo el derecho al juego infantil.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Actividades familiares y diversión al aire libre en Festipeques 2026 este fin de semana
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Este fin de semana, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo la nueva edición de Festipeques 2026, un evento gratuito destinado a las infancias y sus familias. La celebración se realizará el sábado 29 en el Parque de la Familia Este y el domingo 30 en el Parque de la Familia Norte.

Durante estas jornadas, se ofrecerán juegos, propuestas deportivas, inflables y espectáculos, pensados para que los niños disfruten junto a sus seres queridos. A través del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, se busca garantizar el acceso a alternativas recreativas, entendiendo el juego como un derecho fundamental de las infancias.

Festipeques se enmarca en las políticas del Gobierno provincial que promueven espacios públicos y accesibles para la recreación. La edición anterior tuvo una gran participación de familias, quienes valoraron la diversidad de actividades y el ambiente de convivencia. Se espera que las jornadas de este fin de semana continúen fomentando la participación comunitaria en un marco de diversión y aprendizaje.

Etiquetas: la rioja festipeques ministerio de desarrollo actividades recreativas familias recreación
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5657 articles →

Artículos relacionados

Sañogasta celebra la entrega de más de mil viviendas del Plan Angelelli

Capacitación virtual en Chamical: impulso al sector gastronómico local

La UOCRA impulsa la minería en La Rioja para enfrentar la crisis laboral del sector

La Copa Robótica Argentina se prepara para una emocionante semifinal en La Rioja

Prórroga del vencimiento de Ingresos Brutos genera alivio para contribuyentes hasta el viernes

Septiembre Joven festeja 30 años de arte y cultura en la comunidad riojana

La Rioja se prepara para festejar tres décadas de Septiembre Joven con diversas actividades

Incendio en Pagancillo: habitantes de La Banda sufren cortes de electricidad y evacuaciones

Docentes de La Rioja se preparan para un paro provincial el 1 de septiembre
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar