Operativo en Chamical: secuestran vehículo vinculado a estafa y captura activa

Un rodado con un pedido de captura activo por estafa fue secuestrado por el personal de la División Robo y Hurto del Departamento de Investigaciones de Chamical. Este operativo se realizó tras diversas tareas de investigación que condujeron a la localización del vehículo, requerido por la División Sustracción Automotores.
El vehículo fue trasladado a los depósitos del Departamento de Investigaciones, donde permanece a disposición del Tribunal correspondiente. Este tipo de procedimientos demuestra el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito, buscando recuperar vehículos robados y aquellos involucrados en actividades ilícitas.
Recientemente, la División Robo y Hurto ha intensificado sus operativos en la región, lo que ha resultado en un aumento en la recuperación de vehículos y en la detención de sospechosos. La comunidad ha mostrado su apoyo a estas iniciativas, destacando la importancia de la colaboración entre vecinos y la fuerza pública en la prevención del delito.
Las autoridades continúan trabajando para mejorar la seguridad, y operativos como el de Chamical indican un avance en este sentido. Se espera que en los próximos días se proporcionen más detalles sobre los resultados de esta operación y otras acciones similares en la provincia.