Operativo en Chamical: secuestran vehículo vinculado a estafa y captura activa

La División Robo y Hurto de Chamical recuperó un vehículo con pedido de captura por estafa, destacando la intensificación de operativos en la región. La comunidad respalda estas acciones que buscan mejorar la seguridad local.

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Un rodado con un pedido de captura activo por estafa fue secuestrado por el personal de la División Robo y Hurto del Departamento de Investigaciones de Chamical. Este operativo se realizó tras diversas tareas de investigación que condujeron a la localización del vehículo, requerido por la División Sustracción Automotores.

El vehículo fue trasladado a los depósitos del Departamento de Investigaciones, donde permanece a disposición del Tribunal correspondiente. Este tipo de procedimientos demuestra el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el delito, buscando recuperar vehículos robados y aquellos involucrados en actividades ilícitas.

Recientemente, la División Robo y Hurto ha intensificado sus operativos en la región, lo que ha resultado en un aumento en la recuperación de vehículos y en la detención de sospechosos. La comunidad ha mostrado su apoyo a estas iniciativas, destacando la importancia de la colaboración entre vecinos y la fuerza pública en la prevención del delito.

Las autoridades continúan trabajando para mejorar la seguridad, y operativos como el de Chamical indican un avance en este sentido. Se espera que en los próximos días se proporcionen más detalles sobre los resultados de esta operación y otras acciones similares en la provincia.