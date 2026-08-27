Jueves, 27 de Agosto 2026
Policiales

Trabajadores rurales rescatados de condiciones infrahumanas en La Rioja

Efectivos de Gendarmería realizaron un operativo en una finca cerca de la capital, revelando condiciones de trabajo inadecuadas para cuatro trabajadores rurales. Las autoridades investigan para garantizar derechos laborales y erradicar la explotación.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Trabajadores rurales rescatados de condiciones infrahumanas en La Rioja
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Efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina realizaron un operativo en una finca ubicada sobre la Ruta Provincial N° 5, cerca de la ciudad capital, tras recibir una denuncia. Esta acción se llevó a cabo bajo la supervisión de un magistrado y en coordinación con el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Secretaría de Trabajo provincial.

Durante la inspección, se encontraron cuatro personas mayores de edad, tres hombres y una mujer, todos oriundos de Santiago del Estero, quienes estaban trabajando en la finca desde hacía aproximadamente diez días. Se constató que residían en condiciones precarias que no cumplían con los estándares higiénicos ni de habitabilidad, lo que llevó a las autoridades a comenzar las actuaciones correspondientes.

Un ciudadano quedó supeditado a la causa mientras avanza el proceso judicial. Este operativo resalta el compromiso de las autoridades por garantizar los derechos laborales y erradicar situaciones de explotación en el ámbito rural, donde la vulnerabilidad de los trabajadores es una preocupación constante.

A medida que la investigación progrese, se espera que se proporcionen más detalles y se implementen medidas para proteger a los trabajadores afectados. La vigilancia y control por parte de las instituciones son fundamentales para asegurar condiciones de trabajo dignas y seguras.

Etiquetas: la rioja gendarmería nacional derechos laborales trabajadores rurales operativo justicia
TL;DR

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