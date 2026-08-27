La Rioja se prepara para festejar tres décadas de Septiembre Joven con diversas actividades

El 26 y 27 de septiembre, el Parque de la Ciudad será el escenario de celebración por los 30 años de la iniciativa Septiembre Joven, un evento que busca reunir a las juventudes de La Rioja a través de la música, danza y arte. Esta propuesta se ha consolidado a lo largo de las décadas como un espacio significativo en la identidad cultural de la provincia.
Previo a la celebración principal, se iniciará el Pre Septiembre Joven, un certamen que recorrerá todos los departamentos de La Rioja, con el objetivo de descubrir y promover talentos locales. Durante estas jornadas, los jóvenes tendrán la oportunidad de compartir sus propuestas creativas y ser seleccionados para presentarse en el escenario principal.
El evento no solo visibiliza la producción artística de los jóvenes, sino que también fomenta el encuentro y el reconocimiento de su aporte a la vida cultural. Además, resalta el compromiso del Gobierno de La Rioja para crear espacios donde las juventudes puedan expresarse y participar activamente, especialmente en un contexto económico complicado.