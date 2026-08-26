Miércoles, 26 de Agosto 2026
La Rioja

Chilecito mejora su infraestructura: finalizan 2.900 metros de red de agua potable

Se completó la instalación de 2.900 metros de infraestructura hídrica en el barrio San Jorge de Chilecito, beneficiando a 50 familias con acceso mejorado al agua potable y preparando el camino para futuros servicios en barrios vecinos.

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Chilecito mejora su infraestructura: finalizan 2.900 metros de red de agua potable
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La finalización de la instalación de 2.900 metros de infraestructura hídrica y 50 conexiones domiciliarias en el barrio San Jorge busca mejorar el acceso al agua potable para familias de la zona. Esta intervención, realizada por el Gobierno provincial y el Ministerio de Agua y Energía en colaboración con la Municipalidad de Chilecito, es parte de un plan más amplio para optimizar los servicios esenciales en varias localidades.

La obra incluye la instalación de 1.700 metros de cañería PEAD y 1.200 metros de red de distribución, asegurando un abastecimiento más fiable. El trabajo conjunto entre el Ministerio, que diseñó y ejecutó la mano de obra, y el Municipio, que proporcionó la maquinaria, fue fundamental para el éxito del proyecto.

El gobernador Ricardo Quintela ha resaltado la importancia de estas obras estratégicas para ampliar el acceso a servicios básicos, con la nueva red lista para futuras expansiones en barrios aledaños. Esta iniciativa refleja el compromiso del gobierno con la mejora de la calidad de vida de las comunidades, especialmente en áreas con desafíos en el acceso al agua potable.

Etiquetas: la rioja chilecito obras públicas infraestructura hídrica acceso al agua gobierno provincial
TL;DR

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