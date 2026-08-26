ATE La Rioja se suma a la lucha por mejoras en PAMI este miércoles

La seccional La Rioja de ATE se une a la Jornada Nacional de Lucha Estatal en PAMI este 26 de agosto, exigiendo una urgente recomposición salarial y mejoras en las prestaciones para jubilados. La protesta busca visibilizar el impacto del ajuste en el sector público.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en La Rioja se suma a la **Jornada Nacional de Lucha Estatal** en PAMI, programada para el **26 de agosto**. Esta movilización surge como respuesta al ajuste en el Estado Nacional, que ha provocado una notable pérdida del poder adquisitivo de los salarios y un deterioro en las prestaciones para jubilados.

Los motivos de la protesta incluyen la defensa salarial, la mejora de la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales de los trabajadores estatales. ATE exige una urgente recomposición salarial y atención a las necesidades de los jubilados, quienes enfrentan problemas en la cobertura médica. La organización también demanda respuestas de las autoridades nacionales ante estas preocupaciones.

La jornada busca visibilizar el impacto de las políticas de ajuste en los sectores pasivos y la estabilidad laboral, generando un debate sobre la sostenibilidad de las políticas públicas en seguridad social. Esta movilización refleja el creciente descontento entre los trabajadores estatales, que demandan cambios en la gestión estatal para mejorar sus condiciones laborales y salariales.