Gobernador Quintela destaca la importancia de la unidad en el 140° aniversario de Capital

El gobernador Ricardo Quintela celebró el 140° aniversario del Municipio del Departamento Capital, destacando la labor de los empleados municipales y llamando a la unidad ante las dificultades económicas. Su mensaje enfatizó el trabajo conjunto para enfrentar el desempleo y la crisis actual.

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En el marco del 140° aniversario del Municipio del Departamento Capital, el gobernador Ricardo Quintela participó de los actos conmemorativos, donde destacó el esfuerzo de los empleados municipales a lo largo de la historia de la institución. En su discurso, el mandatario enfatizó la importancia de la unidad y la esperanza para enfrentar las dificultades actuales del país.

Quintela recordó su vínculo con la Municipalidad y agradeció a quienes han trabajado en la misma, tanto a los presentes como a los que ya no están. Subrayó el impacto del escenario económico y social que afecta a diversos sectores, incluyendo trabajadores, familias y comercios, y llamó a unir fuerzas para cambiar la difícil realidad que enfrentan.

El gobernador hizo un llamado a mantener el trabajo colectivo, afirmando que es posible transformar la situación actual mediante la acción conjunta y el compromiso. Resaltó la trayectoria de la institución y el aporte de generaciones de trabajadores, destacando la necesidad de afrontar juntos los desafíos del presente.