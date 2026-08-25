Gobernador Quintela destaca la importancia de la unidad en el 140° aniversario de Capital

En el marco del 140° aniversario del Municipio del Departamento Capital, el gobernador Ricardo Quintela participó de los actos conmemorativos, donde destacó el esfuerzo de los empleados municipales a lo largo de la historia de la institución. En su discurso, el mandatario enfatizó la importancia de la unidad y la esperanza para enfrentar las dificultades actuales del país.
Quintela recordó su vínculo con la Municipalidad y agradeció a quienes han trabajado en la misma, tanto a los presentes como a los que ya no están. Subrayó el impacto del escenario económico y social que afecta a diversos sectores, incluyendo trabajadores, familias y comercios, y llamó a unir fuerzas para cambiar la difícil realidad que enfrentan.
El gobernador hizo un llamado a mantener el trabajo colectivo, afirmando que es posible transformar la situación actual mediante la acción conjunta y el compromiso. Resaltó la trayectoria de la institución y el aporte de generaciones de trabajadores, destacando la necesidad de afrontar juntos los desafíos del presente.