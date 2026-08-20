Jueves, 20 de Agosto 2026
Política

Suspensión de ejecuciones prendarias: alivio temporal para deudores en La Rioja

La Legislatura de La Rioja aprobó una ley que suspende las ejecuciones prendarias por 180 días, buscando dar un respiro a las familias endeudadas y facilitar la negociación con acreedores. Esta medida responde a un aumento en el endeudamiento familiar, superando los niveles de la pandemia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
Suspensión de ejecuciones prendarias: alivio temporal para deudores en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La nueva ley aprobada por la Legislatura provincial de La Rioja suspende las ejecuciones prendarias durante un período de 180 días. Esta medida, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela y la diputada Lourdes Ortiz, busca ofrecer un alivio a las familias en situaciones económicas complicadas, permitiéndoles negociar con sus acreedores para evitar la pérdida de bienes.

La iniciativa responde al creciente endeudamiento de los hogares riojanos, que ha alcanzado niveles alarmantes. Ortiz, autora de la ley, aclaró que la normativa no se trata de un plan de desendeudamiento, sino de un espacio temporal para que los deudores puedan llegar a acuerdos con sus acreedores sin modificar las deudas existentes. “Esto no es para desendeudamiento, sino para posibilitar un tiempo para que los deudores puedan tener un espacio de negociación y acuerdo”, afirmó.

La legisladora también destacó el incremento del crédito informal y a través de plataformas digitales, indicando que se requieren regulaciones específicas para abordar estas situaciones. La ley tiene como objetivo principal que las familias no se queden sin sus bienes mientras buscan una solución a sus problemas financieros, en un contexto donde el endeudamiento se ha vuelto necesario para cubrir necesidades básicas.

Etiquetas: la rioja ley provincial ejecuciones prendarias endeudamiento ricardo quintela política provincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5473 articles →

Artículos relacionados

Docentes de la UNLaR se suman a la huelga universitaria por reclamos salariales

Duhalde lanza críticas al peronismo y a Milei en un análisis político profundo

Asistencia humanitaria: Argentina se moviliza para ayudar a Colombia tras el terremoto.

Día del Niño: Argentina se suma a la celebración con un enfoque especial

Paro nacional de cinco días en universidades: impacto en estudiantes y docentes

Estados Unidos intensifica su interés en la expansión de fibra óptica en Argentina

Zoraida Rodríguez critica la implementación de Starlink en escuelas rurales de La Rioja

Renuncia del fiscal general Javier Vallejos: un cambio significativo en la Justicia riojana

Crisis institucional en La Rioja: Gabriela Rodríguez exige reformas urgentes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar