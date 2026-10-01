Jueza en La Rioja enfrenta sanción por irregularidades en su desempeño laboral

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja sancionó a una jueza por situaciones laborales, buscando evitar la repetición de incidentes similares en el ámbito judicial. La medida responde a denuncias y pruebas presentadas durante la investigación.

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Una jueza de la capital provincial ha sido objeto de una sanción de prevención por parte del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Esta decisión se tomó después de una investigación que analizó denuncias y pruebas relacionadas con situaciones laborales ocurridas a principios de año.

La información sumarial se originó a partir de diversas presentaciones que involucraron a un agente judicial, secretarias y otras magistradas. La jueza sancionada pudo presentar su defensa y brindar su versión de los hechos, además de realizar planteos y ofrecer pruebas documentales y testimoniales.

A pesar de no tener sanciones disciplinarias previas, existían observaciones anteriores sobre su actuación. En función de esto, el TSJ decidió aplicar la sanción establecida en el artículo 6 inciso “a” del Reglamento Disciplinario, con el objetivo de evitar la repetición de incidentes similares y asegurar un ambiente laboral adecuado en el servicio de justicia.