Senador Juan Carlos Pagotto encontrado muerto en su hogar: conmoción en la política riojana

El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, falleció a los 74 años en su domicilio. Las autoridades investigan las causas, mientras su muerte conmueve a la política nacional. Se esperan homenajes en su honor.

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El senador nacional por La Rioja, Juan Carlos Pagotto, falleció este martes en su domicilio en la capital provincial, a los 74 años. Su muerte ha causado una profunda conmoción en el ámbito político, tanto local como a nivel nacional, dado su papel activo en la Cámara Alta del Congreso de la Nación.

Según informaron las autoridades de la Unidad Regional IV, la policía acudió al lugar tras una alerta al 911, donde la hija del legislador, Florencia Cattana, indicó que su padre no respondía y tenía problemas de salud, incluyendo un marcapasos. Un equipo médico confirmó que el deceso se debió a un paro cardiorespiratorio.

Pagotto, quien representó a La Libertad Avanza, había asumido su cargo en diciembre de 2023 y fue presidente de comisiones clave, como la de Justicia y Asuntos Penales. Su trayectoria fue significativa en el desarrollo de proyectos legislativos importantes.

Se anticipan homenajes y expresiones de pesar por parte de referentes políticos en las próximas horas, reflejando la notable pérdida que su fallecimiento representa en el panorama político argentino.