Kicillof recibe apoyo de Pablo Herrera en su camino hacia 2027

Pablo Herrera, concejal de la Capital, apoya a Axel Kicillof como posible candidato opositor para 2027, destacando su experiencia en la gestión de una provincia con desigualdades. Critica el impacto del ajuste económico y las modificaciones electorales actuales.

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El concejal de la Capital, Pablo Herrera, ha resaltado recientemente la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, elogiando su gestión en un contexto político nacional que mira hacia el 2027. Herrera, quien se identifica con el espacio liderado por Ricardo Quintela en La Rioja, considera a Kicillof como un posible referente para desafiar al actual gobierno nacional.

En su análisis, el edil argumentó que Kicillof posee las cualidades necesarias para gobernar, tras haber enfrentado los desafíos de una provincia con desigualdades. A su vez, destacó que es el candidato más fuerte de la oposición para competir con el actual presidente Javier Milei, a quien criticó por su discurso económico que considera poco práctico.

Además, Herrera expresó su preocupación por el impacto del endeudamiento y las políticas de ajuste que afectan a sectores vulnerables. También se mostró en desacuerdo con los intentos de modificar las reglas electorales, afirmando que el actual sistema ha sido efectivo para elegir a presidentes en el pasado.

Finalmente, cuestionó el modelo extractivista y los beneficios otorgados a la minería, subrayando que la caída en la actividad económica agrava la situación. Herrera reafirmó su apoyo a cualquier proyecto político que surja de Quintela, enfatizando su respeto por el gobernador riojano.