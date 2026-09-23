Jueves, 24 de Septiembre 2026
Política

La Rioja se prepara para un feriado nacional con la llegada del Papa León XIV.

El 9 de noviembre será feriado nacional en Argentina por la visita del Papa León XVI. Se espera un fuerte impacto en el turismo y la economía en las ciudades donde se realizarán sus actividades.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El 9 de noviembre será un feriado nacional en Argentina debido a la visita del Papa León XVI, como confirmó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Esta fecha coincide con el segundo día de la histórica visita del Sumo Pontífice, que se llevará a cabo entre el 6 y el 17 de noviembre y también abarcará Uruguay y Perú.

Durante su estadía en el país, se realizarán diversas actividades en la Ciudad de Buenos Aires y en Córdoba. El gobierno nacional se reunió con el Episcopado para coordinar los detalles de la visita, donde se anunció que el 9 de noviembre habrá feriados parciales en Buenos Aires y Córdoba, donde se llevarán a cabo los eventos principales. El acto inaugural está programado para el domingo por la tarde en el Palacio Libertad, con la presencia de gobernadores, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, y otros funcionarios.

El Papa llegará a Argentina el 8 de noviembre a las 16:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Su agenda incluye actividades sociales y religiosas, comenzando en Claypole y continuando por distintos puntos de Buenos Aires. También visitará Córdoba para celebrar una misa y tendrá un encuentro con jóvenes antes de su despedida el 11 de noviembre.

Etiquetas: argentina visita del papa feriado nacional actividades religiosas gobierno nacional turismo
TL;DR

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