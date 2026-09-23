La visita del Papa provoca feriado nacional el 9 de noviembre en Argentina

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional debido a la visita del papa León XIV, mientras que el 10 y 11 serán feriados solo en Córdoba y Luján. La comunidad católica espera una gran convocatoria.

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El lunes 9 de noviembre se declarará feriado nacional en Argentina debido a la visita del papa León XIV. Los días 10 y 11 también serán feriados, pero solo en las ciudades de Córdoba y Luján, donde el Sumo Pontífice realizará actividades. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, confirmaron esta decisión en conjunto con autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

Monteoliva subrayó la importancia de esta visita, calificándola como "lo más importante". Además, Milei resaltó que el Papa es un referente para todos los argentinos y que las diferentes fuerzas políticas se unieron para coordinar el evento, que atraerá a numerosos fieles y curiosos.

En el marco de esta visita, la Conferencia Episcopal Argentina discutió públicamente sus diferencias con la gestión del presidente Javier Milei, lo que evidencia las tensiones políticas y sociales actuales en el país. La llegada del Papa se presenta como una oportunidad para aglutinar a diversos sectores en torno a un acontecimiento significativo para la comunidad católica.