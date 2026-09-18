Viernes, 18 de Septiembre 2026
Política

La Libertad Avanza se opone a la iniciativa de "policía amigable" en Diputados

La diputada Andrea Juárez rechazó la creación de una «policía amigable», argumentando que es esencial priorizar la capacitación y recursos para la policía actual antes de establecer nuevas estructuras. La discusión se enmarca en el creciente reclamo ciudadano por mejorar la seguridad en La Rioja.

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El tratamiento del proyecto de ley que busca establecer una «policía amigable» generó un intenso debate entre los legisladores, evidenciando la preocupación por la situación de la seguridad ciudadana. La diputada Andrea Juárez, del bloque de La Libertad Avanza, expresó su rechazo a la iniciativa, argumentando que no aborda las necesidades urgentes de la policía provincial en cuanto a formación, equipamiento y recursos operativos.

Juárez subrayó la importancia de fortalecer las fuerzas existentes antes de crear nuevos organismos de control. En su intervención, destacó que es esencial mejorar las condiciones de trabajo de los policías actuales, priorizando la provisión de móviles y equipamiento adecuado, así como realizar inversiones en capacitación. La legisladora advirtió sobre el riesgo de desviar recursos hacia nuevas estructuras en lugar de atender las problemáticas más críticas que enfrenta la policía.

El debate se desarrolla en un contexto donde la seguridad ha cobrado relevancia en la agenda pública, y la ciudadanía demanda respuestas efectivas ante el aumento de la inseguridad en diversas localidades. La propuesta de crear esta nueva fuerza de seguridad plantea interrogantes sobre su efectividad y la necesidad de priorizar el fortalecimiento de los recursos ya existentes.

Etiquetas: la rioja seguridad policía provincial debate legislativo andre juárez política
TL;DR

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