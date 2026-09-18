Viernes, 18 de Septiembre 2026
Política

Primera intervención del Defensor General en el nuevo régimen penal juvenil en La Rioja

El Defensor General del Estado, Gastón Mercado Luna, alertó sobre las implicancias del nuevo régimen penal para menores de 14 años en La Rioja, donde se destacan las faltas cotidianas que podrían ser penalizadas.

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El Defensor General del Estado, Gastón Mercado Luna, manifestó su inquietud respecto al nuevo régimen penal para menores de 14 años, señalando que más de 200 delitos del Código Penal son desconocidos para los adolescentes. En el marco de este debate, Mercado Luna confirmó la primera intervención judicial en la provincia bajo esta nueva legislación.

Durante su exposición, destacó la importancia de no limitar la discusión a los casos mediáticos, sino de considerar las consecuencias estructurales que enfrentan los jóvenes. Subrayó la necesidad de educar a la sociedad sobre los delitos que pueden llevar a la justicia a los menores, enfatizando que "los niños de 14 años tienen que saber que hay más de 200 delitos que los pueden llevar a la justicia".

El Defensor advirtió sobre la amplitud de la normativa que afecta a los jóvenes, quienes a partir de los 14 años están sujetos a todas las disposiciones del Código Penal, que comprende alrededor de 228 artículos. Mercado Luna insistió en que la prevención y la educación ciudadana deben ser prioritarias en lugar de enfocarse solo en el sistema judicial.

En cuanto a la situación en La Rioja, aclaró que no se registran delitos extremos como en otras partes del país, pero sí expresó preocupación por las faltas y contravenciones menores que podrían verse influenciadas por este nuevo marco legal.

Etiquetas: la rioja gastón mercado luna régimen penal delitos menores educación ciudadana justicia juvenil
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