Miércoles, 16 de Septiembre 2026
Política

Iniciativa de Libres del Sur busca resguardar derechos de deudores en La Rioja

Un proyecto de Libres del Sur busca regular las cobranzas extrajudiciales en La Rioja, estableciendo límites para evitar el hostigamiento a deudores y sus familias. La iniciativa propone controlar horarios de contacto y condiciones de los reclamos, promoviendo derechos equitativos.

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Iniciativa de Libres del Sur busca resguardar derechos de deudores en La Rioja
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Un nuevo proyecto presentado por Libres del Sur busca establecer regulaciones sobre las cobranzas extrajudiciales en La Rioja. La iniciativa tiene como objetivo limitar prácticas que puedan generar hostigamiento hacia deudores y sus círculos cercanos, sin desconocer las obligaciones económicas de los mismos. La propuesta se enfoca en que los reclamos se realicen de manera razonable y respetuosa de los derechos de los consumidores.

Lucas de la Fuente, referente de Libres del Sur, destacó que el propósito es evitar el hostigamiento al deudor, reconociendo la deuda pero subrayando que el derecho a cobrar debe equilibrarse con los derechos de los demás. Entre las regulaciones propuestas se incluyen limitaciones en los horarios de contacto, la frecuencia de llamadas y mensajes, y la prohibición de involucrar a personas no responsables de la deuda.

El proyecto también abre un debate sobre el acceso a datos personales a través de aplicaciones. Se advierte que al aceptar permisos de acceso, los usuarios pueden habilitar el uso de su información para localizar a personas vinculadas con deudores. Además, se propone que organismos como Defensa del Consumidor supervisen estas prácticas y se establezcan parámetros para los honorarios y cargos durante las gestiones extrajudiciales.

A pesar de la gran estructura de empresas como Mercado Libre y Mercado Pago, De la Fuente argumenta que la regulación puede comenzar a nivel local, sugiriendo que iniciar en La Rioja es un paso importante para avanzar en este tema.

Etiquetas: la rioja libres del sur cobranzas extrajudiciales derechos de los consumidores política provincial defensa del consumidor
TL;DR

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