Docentes de la Capital tendrán oportunidad laboral tras más de una década sin concursos

El sistema educativo municipal se verá fortalecido con la apertura del 4º concurso de ascenso de jerarquía docente, impulsado por el intendente Armando Molina. A través de un decreto, se habilitarán cinco cargos: Director y Vice del Escuela Municipal Fangio, Director y Vice del Jardín Maternal Santos Danón, y Vicedirector del turno del Jardín Maternal Virgen de Guadalupe.
Este concurso, que no se realizaba desde hace 13 años, fue destacado por Molina como un paso crucial para brindar jerarquía y seguridad estatutaria a los docentes. La presidenta de la Comisión Evaluadora Docente Municipal, Soledad Barrionuevo, informó que la inscripción se llevará a cabo del 22 de septiembre al 1 de octubre, y que los aspirantes deben ser docentes titulares con al menos 5 años de antigüedad.
Los docentes que se inscriban deberán superar tres etapas de evaluación: oral, escrita y práctica. El proceso culminará con el escrutinio de los jurados el 14 de noviembre, marcando un hito en el proceso de selección y promoviendo nuevas oportunidades en el ámbito educativo local.