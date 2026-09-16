Docentes de la Capital tendrán oportunidad laboral tras más de una década sin concursos

Se abre el 4º concurso de ascenso docente en Chilecito, tras 13 años sin convocatorias. Los docentes deberán cumplir requisitos y enfrentar tres instancias de evaluación. Los detalles del proceso están disponibles para quienes busquen oportunidades laborales en el ámbito educativo.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El sistema educativo municipal se verá fortalecido con la apertura del 4º concurso de ascenso de jerarquía docente, impulsado por el intendente Armando Molina. A través de un decreto, se habilitarán cinco cargos: Director y Vice del Escuela Municipal Fangio, Director y Vice del Jardín Maternal Santos Danón, y Vicedirector del turno del Jardín Maternal Virgen de Guadalupe.

Este concurso, que no se realizaba desde hace 13 años, fue destacado por Molina como un paso crucial para brindar jerarquía y seguridad estatutaria a los docentes. La presidenta de la Comisión Evaluadora Docente Municipal, Soledad Barrionuevo, informó que la inscripción se llevará a cabo del 22 de septiembre al 1 de octubre, y que los aspirantes deben ser docentes titulares con al menos 5 años de antigüedad.

Los docentes que se inscriban deberán superar tres etapas de evaluación: oral, escrita y práctica. El proceso culminará con el escrutinio de los jurados el 14 de noviembre, marcando un hito en el proceso de selección y promoviendo nuevas oportunidades en el ámbito educativo local.