Operativo de mantenimiento de Vialidad Provincial mejora caminos en zonas rurales de La Rioja

Vialidad Provincial avanza en el mantenimiento de rutas en La Rioja, con acciones en la Ruta Provincial Nº 3, Nº 5 y Nº 30. Se busca mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en diversas localidades.

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Vialidad Provincial está llevando a cabo un importante esfuerzo en el mantenimiento y recuperación de la red vial de La Rioja, desplegando equipos en diversas rutas y caminos. Estas acciones incluyen reparaciones, enripiado y limpieza de banquinas, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en la región.

Las tareas se han concentrado en varios puntos, como la Capital, Independencia, Castro Barros y Aimogasta. En la Ruta Provincial Nº 3, se realizaron trabajos de mantenimiento y limpieza de banquinas en Higuerilla. Además, en la Ruta Provincial Nº 5, se garantizó el abastecimiento de agua a los parajes de San Nicolás, San José y San Lorenzo.

En el departamento Independencia, se ejecutaron reparaciones de baches en el acceso a Aguanco, mientras que en la región de Juan Facundo Quiroga se llevó a cabo la recuperación de banquinas en la Ruta Provincial Nº 30. Por otro lado, en Famatina, se realizaron obras en el distrito Campana, enfocándose en la limpieza y formación de defensas sobre el río Playa.