Jueves, 10 de Septiembre 2026
La Rioja

Homenaje a Ilda en Barrio Infantería II: vecinos piden justicia este jueves

Este jueves a las 18.00 horas, el Barrio Infantería II será el punto de encuentro para recordar a Ilda, a dos meses de su fallecimiento. Se invita a la comunidad a llevar una vela y una flor, promoviendo un acto de memoria y un llamado a la justicia. La unión en este homenaje resalta el compromiso colectivo por la verdad y los derechos de todos.

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Homenaje a Ilda en Barrio Infantería II: vecinos piden justicia este jueves
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Este jueves a las 18.00 horas, se llevará a cabo un acto en el Barrio Infantería II para conmemorar a Ilda, a dos meses de su fallecimiento. La convocatoria está abierta a toda la comunidad, con el objetivo de elevar una plegaria por su descanso eterno y reafirmar el reclamo de justicia.

Se invita a vecinos, amigos y al público en general a participar, llevando una vela y una flor como símbolo de paz y acompañamiento a la familia. Este tipo de eventos no solo rinde homenaje a quienes han partido, sino que también refleja la necesidad de unidad en momentos difíciles.

La participación en este acto es vital, ya que fomenta un sentido de pertenencia y cultura de apoyo mutuo. La memoria de Ilda se erige como símbolo de lucha por los derechos en la localidad, convirtiendo esta convocatoria en una oportunidad para que la voz de los ciudadanos sea escuchada en la búsqueda de verdad y justicia.

Se espera una masiva asistencia que no solo recordará a Ilda, sino que también exigirá que su historia no sea olvidada y que se tomen medidas para evitar que situaciones similares ocurran en el futuro. Este evento subraya la fortaleza de la comunidad de La Rioja ante la adversidad y su compromiso con la memoria colectiva.

Etiquetas: la rioja homenaje a Ilda justicia memoria colectiva derechos humanos comunidad
TL;DR

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