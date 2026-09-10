Docentes de La Rioja disfrutan de jornada recreativa con permiso especial del Gobierno

El Gobierno de La Rioja implementará un permiso especial para docentes desde las 8 horas del jueves 10 de septiembre, facilitando su participación en la Jornada de los Juegos Riojanos Docentes. Esta celebración incluirá actividades recreativas en el Parque de la Ciudad, promoviendo el bienestar y la integración del personal educativo.

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El Ministerio de Educación y la Secretaría de Gestión Educativa han implementado un permiso especial para que los docentes de la Provincia puedan participar en la Jornada de los Juegos Riojanos Docentes, que se llevará a cabo el jueves 10 de septiembre a partir de las 8 horas. Esta decisión busca facilitar la participación de los educadores en actividades recreativas organizadas en cada localidad.

En la ciudad de La Rioja, el Día de las y los Docentes se celebrará en el Parque de la Ciudad, donde se desarrollará una Jornada Lúdico-Recreativa. Las actividades comenzarán a las 14.30 horas con música y animación, seguidas por un circuito lúdico-recreativo hasta las 16.15 horas, una pausa, y luego una clase masiva de zumba a las 16.30 horas. El evento culminará con un cierre musical a las 17.00 horas.

Este encuentro no solo busca ofrecer un espacio de esparcimiento, sino que también promueve la interacción y la creación de lazos entre los docentes, fortaleciendo así el sentido de comunidad en el ámbito educativo. La jornada se presenta como una oportunidad para que los educadores se desconecten de sus rutinas y celebren su labor de manera significativa.