Ruta 79 en peligro: vecinos de Olta y Chamical claman por atención urgente

Vecinos de Olta y Chamical exigen al Gobierno nacional la reparación urgente de la Ruta Nacional 79, que ha visto reducidos sus kilómetros de mantenimiento de 1.900 a 268. Advierten sobre el alto riesgo de accidentes ante el abandono total de la vía.

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Vecinos, productores y transportistas que utilizan la Ruta Nacional 79 entre Olta y Chamical expresaron su preocupación por las condiciones de la vía, que calificaron de “abandono total e intransitabilidad”. En un comunicado, denunciaron la falta de mantenimiento, bacheo, señalización y banquinas, lo que ha convertido este corredor en una “trampa mortal”.

Los firmantes del documento responsabilizaron al presidente Javier Milei y a la Dirección Nacional de Vialidad por cualquier accidente que pueda ocurrir debido a esta situación de abandono. “El Estado Nacional no puede desentenderse de su obligación de garantizar la seguridad y transitabilidad de las rutas nacionales”, afirmaron, exigiendo reparaciones inmediatas.

Este reclamo se produce en un contexto de ajuste en el mantenimiento de rutas nacionales. Un informe del Instituto Argentina Grande revela que en La Rioja, los kilómetros destinados a mantenimiento han caído drásticamente, pasando de 1.900 en 2023 a solo 268 en 2025, lo que representa una reducción de 1.632 kilómetros.