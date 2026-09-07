Lunes, 7 de Septiembre 2026
La Rioja

Vientos intensos en La Rioja: precaución por ráfagas que alcanzan los 100 km/h

Alerta amarilla por vientos en La Rioja: velocidades de 50 a 70 km/h y ráfagas de hasta 100 km/h en zonas altas. Las autoridades aconsejan precaución y monitoreo constante.

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Vientos intensos en La Rioja: precaución por ráfagas que alcanzan los 100 km/h
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Un alerta amarilla ha sido emitida por el Sistema Integrado de Alerta Temprano en La Rioja, debido a los intensos vientos que afectan gran parte del territorio provincial. En la zona cordillerana, se han registrado velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h en áreas elevadas.

Otras regiones de la provincia también experimentarán vientos del norte, con velocidades de 35 a 50 km/h y ráfagas de hasta 75 km/h. Esta advertencia abarca varios departamentos, incluyendo Vinchina, General Lamadrid, Chamical y Capital, entre otros.

La situación ha generado inquietud entre los habitantes, especialmente en las áreas donde las ráfagas pueden causar daños materiales o dificultar la circulación. Las autoridades aconsejan tomar precauciones, evitando actividades al aire libre y asegurando objetos susceptibles al viento.

Se anticipa que las condiciones climáticas desfavorables persistan en los próximos días, lo que podría impactar en actividades económicas clave como la agricultura y el turismo. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad.

Etiquetas: la rioja alerta amarilla viento fenómenos meteorológicos seguridad agricultura
TL;DR

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