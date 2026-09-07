Lunes, 7 de Septiembre 2026
Policiales

Accidente grave en Ruta Nacional 38: un herido tras choque con ganado

Un hombre de 39 años resultó hospitalizado tras chocar su camioneta contra una vaca en la Ruta Nacional N° 38. El accidente resalta la urgencia de mejorar la señalización en la zona.

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Un siniestro vial en la Ruta Nacional N° 38 dejó a un hombre de 39 años hospitalizado tras chocar contra una vaca que se encontraba en la calzada. El accidente ocurrió durante la noche del viernes cuando el conductor, que se dirigía hacia la Capital en una camioneta utilitaria, impactó con el animal.

El fuerte choque provocó que el hombre sufriera diversos traumatismos y excoriaciones, por lo que fue asistido por emergencias médicas y trasladado al nosocomio local. Cabe destacar que el test de alcoholemia realizado al conductor resultó negativo, con un nivel de 0,00 g/l.

El vehículo fue entregado en el lugar al responsable de la empresa propietaria mientras que personal de la Policía Montada se encargó de las actuaciones relacionadas con el animal. Este tipo de incidentes resalta la importancia de mejorar la señalización y vigilancia en las rutas, especialmente en áreas donde el ganado puede representar un peligro para los conductores.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 38 accidente de tránsito seguridad vial ganado hospitalización
TL;DR

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