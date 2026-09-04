Tristeza en Olta: comunidad consternada por la muerte de un niño de 3 años

La localidad de La Huerta, cerca de Olta, enfrenta una profunda conmoción tras la muerte de un niño de 3 años, atropellado por una camioneta. El incidente ocurrió cuando el vehículo realizaba una maniobra en marcha atrás, y se presume que el conductor no notó la presencia del menor.
Después del trágico suceso, el conductor se retiró del lugar. Sin embargo, gracias a las investigaciones y operativos policiales, fue localizado y detenido en la ciudad de Chamical. La justicia local está a cargo del caso, llevando a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido, que ha generado un gran impacto en la comunidad regional.