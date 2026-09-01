Ruta 75 cortada tras accidente: complicaciones para el tránsito en Huaco

Un accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 75, cerca de Huaco, involucrando a un Ford Fiesta con dos ocupantes de La Rioja. Las autoridades investigan las causas del siniestro y destacan la necesidad de mayor vigilancia en esta vía frecuentada.

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Un accidente de tránsito se registró esta mañana en la Ruta 75, en la zona de Huaco, involucrando a un automóvil Ford Fiesta Kinetic. En el vehículo, que circulaba con matrícula OHX-312, viajaban dos personas de la Ciudad Capital de La Rioja.

La conductora, Camila Almonacid (32), residente en el barrio Nueva Esperanza, iba acompañada de su hija de cuatro años, Elena Aballay. Personal de seguridad y emergencias llegó rápidamente al lugar para atender a los ocupantes y realizar las pericias necesarias. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

Los incidentes viales son comunes en las rutas de la provincia, lo que genera preocupación tanto en conductores como en autoridades. La Ruta 75 es una vía de alta circulación, especialmente en horas pico, lo que resalta la necesidad de mayor vigilancia y control. Las campañas de concientización sobre seguridad vial son fundamentales para fomentar la responsabilidad entre los conductores.

Las autoridades instan a todos los usuarios de la vía a respetar las normas de tránsito y mantenerse alertas para prevenir accidentes, priorizando así la seguridad de pasajeros y peatones.