Lunes, 31 de Agosto 2026
Policiales

Accidente en Ruta 38 provoca corte de tránsito y moviliza a emergencias en La Rioja

Un choque entre dos motocicletas en la Ruta Nacional N.º 38 dejó a una mujer de 30 años con heridas graves. El accidente refleja la creciente preocupación por la seguridad vial en la región. Se esperan nuevas medidas para prevenir estos incidentes.

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Este lunes, alrededor de las 18.10 horas, se produjo un violento choque entre dos motocicletas en la colectora de la Ruta Nacional N.º 38, cerca de un local bailable en la ciudad. En el accidente se vieron involucrados un menor de 15 años que conducía una motocicleta Zanella de 110 cc y Rocío Ávila, de 30 años, quien manejaba una moto Cerro de 250 cc.

La conductora de la moto de mayor cilindrada sufrió un corte profundo en su mano derecha y un traumatismo en la rodilla izquierda, por lo que fue asistida en el lugar. Afortunadamente, tanto el joven que manejaba la otra moto como el niño de 7 años que lo acompañaba resultaron ilesos. Los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y el personal del DEM 107 brindaron asistencia médica inmediata, mientras que la Policía de la Provincia realizó las pericias pertinentes.

Este incidente pone de relieve la creciente preocupación por la seguridad vial en la región, especialmente con el incremento en el uso de motocicletas. Las autoridades han subrayado la importancia de concientizar sobre el cumplimiento de las normas de tránsito y el uso de cascos, en particular entre los jóvenes. Se espera que, tras la investigación, se implementen medidas más rigurosas para prevenir futuros accidentes.

Etiquetas: la rioja ruta 38 accidente de tránsito seguridad vial bomberos policía provincial
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