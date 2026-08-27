Jueves, 27 de Agosto 2026
Policiales

Cae red de estafas: allanamientos en vehículos en el acceso a La Rioja capital

Un operativo de la Policía de La Rioja desarticuló una red de estafas, deteniendo a varios implicados y hallando documentos clave. Las autoridades intensifican la lucha contra fraudes en la región.

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Un importante operativo llevado a cabo por la Policía de La Rioja resultó en el allanamiento de una camioneta vinculada a una investigación por estafas. Esta acción se realizó en las primeras horas de la mañana, con la supervisión de fiscales, y tuvo como objetivo desarticular una red delictiva denunciada por múltiples víctimas en la región.

Durante el operativo, se encontraron documentos y elementos relevantes para la causa dentro del vehículo. Las autoridades remarcaron que estos operativos son esenciales para combatir el aumento de delitos de estafa, que han generado numerosas denuncias en la comunidad. La Fiscalía Provincial ha colaborado estrechamente con la policía en la recolección de pruebas, lo que ha llevado a varias detenciones y a la identificación de los responsables.

El Gobernador de La Rioja destacó la importancia de la cooperación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial para garantizar la seguridad ciudadana. Este operativo forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la seguridad en la región y prevenir delitos que impactan a los sectores más vulnerables.

Etiquetas: la rioja estafas operativo policial seguridad gobierno provincial delito
TL;DR

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