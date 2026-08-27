Hallazgos de oro y plata en General Lamadrid: la comunidad respalda la minería al 80%

Las exploraciones mineras en Peñas Negras revelan indicios de oro y plata, generando un respaldo del 80% en la comunidad. Se prevé un impacto positivo en el empleo local.

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Las expectativas de crecimiento laboral y desarrollo productivo se afianzan en el departamento General Lamadrid, tras los resultados de las primeras exploraciones de Senderos. Más del 80% de la comunidad respalda esta iniciativa, según indicó el intendente Luis Orquera.

Orquera explicó que la primera fase de investigación ha revelado indicios significativos de oro y plata en la zona. Las labores de exploración continuarán con nuevas perforaciones que buscarán determinar con precisión el volumen y la calidad comercial de los recursos. A pesar de que los procesos mineros suelen requerir extensos plazos de maduración, el intendente destacó que el futuro se presenta muy prometedor para la región.

La comunidad muestra un fuerte apoyo a la actividad minera, viéndola como una oportunidad para mejorar el mercado laboral y los servicios locales. Actualmente, cuatro empresas están operando en el área, y se están llevando a cabo diálogos activos entre las autoridades municipales y los representantes corporativos para fomentar la contratación de mano de obra local.

Orquera subrayó la importancia de la licencia social para el desarrollo sostenible de la minería, enfatizando que la transparencia es clave para mantener el consenso y evitar conflictos en la comunidad.