Caída del 25% en ventas de supermercados: un golpe al consumo en La Rioja

La Rioja se encuentra en el quinto lugar a nivel nacional con una caída del 25% en las ventas de supermercados, evidenciando una profunda crisis en el consumo. Esta situación plantea retos económicos significativos para la región.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La provincia de La Rioja se encuentra entre las cinco jurisdicciones con mayor descenso en ventas a nivel nacional, según un informe de la consultora Politikon Chaco basado en datos del INDEC. Este retroceso es parte de una tendencia más amplia que afecta al Norte Grande, donde solo dos provincias logran evitar esta situación negativa.

Las ventas en supermercados de La Rioja se han reducido en un 25% en comparación con el promedio histórico, según un análisis de la Encuesta de Supermercados del INDEC. Este dato se basa en la facturación del primer semestre de 2026 en relación con los promedios de los años 2017 a 2025. En total, 22 de las 24 jurisdicciones del país están por debajo de sus referencias históricas.

En el ranking de provincias más afectadas, La Rioja ocupa el quinto lugar, donde las caídas en ventas son alarmantes. Las provincias con mayores descensos son Formosa (-35,9%), Tucumán (-33,0%) y Corrientes (-32,8%). En este contexto, el consumo masivo sigue sin estabilizarse, reflejando una situación crítica para la economía local.