Aumento de la morosidad en La Rioja: preocupaciones del Banco Rioja ante el ajuste nacional

El vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, alerta sobre el alarmante aumento del endeudamiento en la provincia, resaltando la falta de políticas efectivas del Gobierno nacional. Con tasas de interés del 66% para consumo y variaciones en el sector comercial, se advierte sobre los riesgos de las billeteras virtuales y el uso de créditos exprés. La entidad busca aliviar la carga de deudores a través de refinanciaciones, beneficiando a casi 2.000 personas.

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El vicepresidente de Banco Rioja, Marcelo Becerra, realizó un análisis sobre el creciente endeudamiento de los ciudadanos en la provincia, describiendo las cifras de morosidad como "alarmantes". Durante una entrevista, Becerra atribuyó esta crisis económica a la falta de políticas efectivas del Gobierno nacional de Javier Milei.

Según Becerra, el endeudamiento familiar proviene de diversos canales, incluidos bancos, tarjetas de crédito, sindicatos y plataformas digitales como Mercado Pago y Ualá. También expresó preocupaciones sobre las billeteras virtuales, las cuales, según él, operan sin control y generan intereses desmedidos, lo que representa una competencia desleal para bancos regulados.

Respecto a las tasas de interés, Becerra aclaró que Banco Rioja aplica tasas del 66% para consumo a 36 meses, y tasas comerciales que oscilan entre 38,5% y 43,5%. Afirmó que las tasas no son del 300% como se ha afirmado en otros sectores, destacando que la entidad ha implementado un esquema de refinanciación de tarjetas de crédito para ayudar a cerca de 2.000 personas.

Finalmente, Becerra mencionó que, aunque se han explorado opciones para ofrecer créditos hipotecarios, las altas tasas y los desafíos en la recuperación de capital han complicado el proceso.