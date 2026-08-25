Martes, 25 de Agosto 2026
Salud

Regulación de centros de estética en La Rioja: un paso hacia la seguridad de los usuarios

El Gobierno de La Rioja avanza en la reglamentación de centros de estética, buscando garantizar seguridad y calidad en los servicios. La iniciativa incluye la participación de colegios profesionales y se enfoca en fortalecer la fiscalización del sector.

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El Gobierno de La Rioja, a través del Ministerio de Salud, ha comenzado a desarrollar una nueva reglamentación que establecerá criterios para la habilitación y funcionamiento de los centros de estética. Esta iniciativa tiene como finalidad ordenar la actividad, definir responsabilidades y garantizar condiciones adecuadas de seguridad, higiene y calidad en las prestaciones ofrecidas.

El proceso se inició con un encuentro de trabajo que tuvo lugar el viernes, donde participaron representantes de diversos colegios profesionales relacionados con las prácticas estéticas y equipos técnicos del ministerio. Durante la reunión se abordaron temas como la habilitación sanitaria de los establecimientos y las condiciones que deben cumplirse en la futura normativa.

Karina Córdoba, directora de Fiscalización Sanitaria, enfatizó la relevancia de esta reglamentación para mejorar el funcionamiento de los centros de estética. La colaboración de los colegios profesionales es esencial para crear un marco normativo que contemple las diferentes realidades del sector y proteja la salud de la comunidad, según destacó Córdoba.

Etiquetas: la rioja ministerio de salud reglamentación provincial centros de estética fiscalización sanitaria salud pública
TL;DR

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