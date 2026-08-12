Miércoles, 12 de Agosto 2026
Salud

Estudiantes de Capital se benefician con el programa 'Activá tu Escudo' para vacunación escolar

La estrategia "Activá tu Escudo" busca mejorar la vacunación en niños, revelando que 6 de cada 10 estudiantes tienen dosis pendientes. Se espera un incremento del 10% en coberturas este año.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
Estudiantes de Capital se benefician con el programa 'Activá tu Escudo' para vacunación escolar
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Gobierno provincial, mediante los ministerios de Salud y Educación, ha implementado la estrategia de vacunación "Activá tu Escudo", que busca aumentar las coberturas de vacunación en niños. Este martes, se realizó una jornada de capacitación en el Paseo Cultural Castro Barros para directivos de escuelas, donde se ofrecieron herramientas para mejorar el seguimiento de los esquemas de vacunación.

Los datos preliminares revelan que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes presentan alguna vacuna pendiente. Con esta información, ambos ministerios colaboran para identificar las necesidades de cada institución y facilitar el acceso a las dosis requeridas. La estrategia se centra en atender a cada uno de los 6.901 estudiantes nacidos entre 2015 y 2021, que cursan en 253 establecimientos de niveles inicial y primario en localidades como Capital y Chamical.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, enfatizó la importancia de la colaboración interministerial y la necesidad de recuperar las coberturas de vacunación para prevenir la reaparición de enfermedades erradicadas. "Vamos a trabajar cruzando las bases de datos del Ministerio de Educación con las nuestras", aseguró, destacando el compromiso comunitario para lograr un impacto positivo en la salud infantil.

Etiquetas: la rioja vacunación salud educación gobierno provincial activá tu escudo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5357 articles →

Artículos relacionados

Muerte de recién nacida en el Hospital de la Madre y el Niño genera preocupación y reclamos en la comunidad

Estudiantes de La Rioja se preparan para el operativo de vacunación escolar masivo

Entregan Carnets de Manipulación Segura de Alimentos: un paso vital para la salud pública en La Rioja

La Rioja celebra un notable aumento en lactancia materna exclusiva con un 48,8%

Bebé recuperado en Chilecito tras luchar contra la adicción a la cocaína

ANMAT retira laxantes con fenolftaleína por riesgos a la salud pública

Preocupante aumento de intoxicaciones en niños y adolescentes en La Rioja

Aumento alarmante de intoxicaciones en menores: ¿qué medidas se tomarán?

Niña de La Rioja se recupera en la Capital tras accidente con aire comprimido
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar