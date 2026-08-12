Estudiantes de Capital se benefician con el programa 'Activá tu Escudo' para vacunación escolar

La estrategia "Activá tu Escudo" busca mejorar la vacunación en niños, revelando que 6 de cada 10 estudiantes tienen dosis pendientes. Se espera un incremento del 10% en coberturas este año.

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El Gobierno provincial, mediante los ministerios de Salud y Educación, ha implementado la estrategia de vacunación "Activá tu Escudo", que busca aumentar las coberturas de vacunación en niños. Este martes, se realizó una jornada de capacitación en el Paseo Cultural Castro Barros para directivos de escuelas, donde se ofrecieron herramientas para mejorar el seguimiento de los esquemas de vacunación.

Los datos preliminares revelan que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes presentan alguna vacuna pendiente. Con esta información, ambos ministerios colaboran para identificar las necesidades de cada institución y facilitar el acceso a las dosis requeridas. La estrategia se centra en atender a cada uno de los 6.901 estudiantes nacidos entre 2015 y 2021, que cursan en 253 establecimientos de niveles inicial y primario en localidades como Capital y Chamical.

El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, enfatizó la importancia de la colaboración interministerial y la necesidad de recuperar las coberturas de vacunación para prevenir la reaparición de enfermedades erradicadas. "Vamos a trabajar cruzando las bases de datos del Ministerio de Educación con las nuestras", aseguró, destacando el compromiso comunitario para lograr un impacto positivo en la salud infantil.