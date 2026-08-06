Viernes, 7 de Agosto 2026
Salud

ANMAT retira laxantes con fenolftaleína por riesgos a la salud pública

La ANMAT prohibió la fenolftaleína, un ingrediente en laxantes, por riesgos cancerígenos. Esto genera preocupación por la escasez de alternativas seguras en farmacias.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ha decidido prohibir el uso y comercialización de la fenolftaleína, un ingrediente activo utilizado en laxantes estimulantes. Este compuesto ha sido objeto de preocupación debido a su posible relación con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, según estudios recientes.

Esta medida busca proteger la salud pública y asegurar que los medicamentos en el país cumplan con los estándares de seguridad. La comunidad médica ha comenzado a debatir sobre la necesidad de evaluar otros componentes químicos en medicamentos y la importancia de realizar investigaciones adicionales sobre sus efectos a largo plazo.

A pesar de que la ANMAT asegura que hay alternativas seguras disponibles, muchos pacientes que dependen de laxantes han expresado su inquietud por la escasez de opciones tras la prohibición. La ANMAT ha instado a la industria farmacéutica a colaborar en la búsqueda de soluciones y ha recomendado a los profesionales de la salud informar a sus pacientes sobre los riesgos de este ingrediente y considerar alternativas más seguras.

Etiquetas: argentina anmat salud pública medicamentos prohibición laxantes
TL;DR

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