Viene del Monte': el cine riojano se destaca en la industria nacional.

El thriller psicológico "Viene del Monte", de Jorge Leiva, ha ganado el premio SURE IA STUDIO en PULSAR y busca financiamiento para generar empleo en La Rioja. La producción planea resaltar la cultura local y filmar en Los Llanos.

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El largometraje en desarrollo "Viene del Monte", un thriller psicológico de terror, ha sido premiado en el Pitch Competitivo del mercado audiovisual PULSAR con el galardón de SURE IA STUDIO. Este proyecto está siendo dirigido por el realizador riojano Jorge Leiva y producido por Lucía Saleh, quien expresó su entusiasmo por la producción y su compromiso con el proceso creativo. Actualmente, el equipo busca financiamiento y ha estado asistiendo a laboratorios y mercados tanto nacionales como internacionales.

La productora destacó que el proyecto tiene el potencial de generar empleo en La Rioja, involucrando a técnicos y talentos artísticos locales, lo que impactará en áreas como hotelería y gastronomía. En cuanto al casting, se busca integrar a dos actores reconocidos a nivel nacional para los papeles de adultos, además de actores locales para representar a una familia compuesta por dos adultos y dos niños.

La película narra la historia de una familia que se muda a Chamical y enfrenta un suceso extraño cuando su hijo menor desaparece en el monte espinoso. El proyecto ha tenido una notable trayectoria en festivales, y la reciente distinción en PULSAR facilitará la creación de un teaser híbrido, crucial para el desarrollo visual y narrativo del filme.