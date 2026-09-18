Cambios en la atención del Registro Civil de La Rioja durante septiembre

El Registro Civil de La Rioja modificará su atención del 18 al 20 de septiembre. Solo abrirá el viernes por la mañana y permanecerá cerrado el fin de semana. Estos cambios son por refacciones que buscan mejorar el servicio a la ciudadanía.

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El Registro Civil de La Rioja anunció modificaciones en su atención al público debido a trabajos de refacción y pintura en la Casa Central durante los días 18, 19 y 20 de septiembre. Este viernes, solo se atenderá en el turno de la mañana, mientras que el sábado y domingo no habrá atención en toda la jornada.

Estas alteraciones en el servicio son necesarias para mejorar las instalaciones y optimizar la atención a la ciudadanía. Se solicita a los vecinos tener en cuenta estos cambios al planificar sus visitas y evitar inconvenientes en sus trámites.

Las obras en el Registro Civil son parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la calidad del servicio y hacer más eficiente el uso de los recursos. Con la finalización de estos trabajos, se espera que el espacio sea más funcional y cómodo tanto para los empleados como para quienes realicen trámites relacionados con documentación civil.