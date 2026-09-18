Cambios en la atención del Registro Civil de La Rioja durante septiembre

El Registro Civil de La Rioja anunció modificaciones en su atención al público debido a trabajos de refacción y pintura en la Casa Central durante los días 18, 19 y 20 de septiembre. Este viernes, solo se atenderá en el turno de la mañana, mientras que el sábado y domingo no habrá atención en toda la jornada.
Estas alteraciones en el servicio son necesarias para mejorar las instalaciones y optimizar la atención a la ciudadanía. Se solicita a los vecinos tener en cuenta estos cambios al planificar sus visitas y evitar inconvenientes en sus trámites.
Las obras en el Registro Civil son parte de un esfuerzo más amplio por mejorar la calidad del servicio y hacer más eficiente el uso de los recursos. Con la finalización de estos trabajos, se espera que el espacio sea más funcional y cómodo tanto para los empleados como para quienes realicen trámites relacionados con documentación civil.