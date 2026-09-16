Chachos en Capital: el Gobierno provincial avanza con pagos esta semana

Este miércoles 16 de septiembre, La Rioja inicia el pago de Chachos en la Capital y diversas localidades. Se habilitará el cobro para todas las terminaciones de DNI en Chilecito y otras áreas. Se espera una gran afluencia de beneficiarios en los puntos de pago, que estarán abiertos de 16 a 21 horas en la ciudad.

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El operativo de pago de Chachos continuará este miércoles 16 de septiembre en la ciudad Capital y diversas localidades del interior de La Rioja. Aquellos con DNI terminados en 4 y 5 podrán cobrar en la ciudad, mientras que en Chilecito, Sañogasta y localidades de los departamentos General Ángel Vicente Peñaloza e Independencia, se habilitará el cobro para todas las terminaciones de documentos.

En la Capital, los puntos de pago estarán disponibles de 16 a 21 horas en lugares como CEPAR Norte y la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP). Los beneficiarios incluyen agentes de varios ministerios, así como personal de hospitales como el Enrique Vera Barros y el de la Madre y el Niño.

En el departamento Chilecito, el pago se realizará en el Centro Administrativo Provincial de 9 a 13 y de 14 a 18 horas. En Sañogasta, la Escuela N.º 29 será el lugar de cobro de 10.30 a 13. En localidades como Tama, Carrizal y Punta de los Llanos, también se llevarán a cabo pagos en diferentes horarios y lugares.

Finalmente, en el departamento Independencia, los beneficiarios de Patquía podrán cobrar en la Municipalidad de 15 a 18 horas, y en La Torre, en la Escuela N.º 193, de 16 a 16.30. Se recomienda que los beneficiarios asistan con sus documentos y respeten los horarios y lugares establecidos.