Jueves, 17 de Septiembre 2026
La Rioja

Denuncias de usura: La Rioja refuerza canales para proteger a los prestatarios

El Gobierno de La Rioja intensifica acciones contra préstamos abusivos. Se habilitan oficinas en la capital y once departamentos para recibir denuncias. Las víctimas de usura pueden acudir a los espacios designados o comunicarse para orientación.

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El Gobierno provincial de La Rioja, liderado por el gobernador Ricardo Quintela, ha decidido intensificar sus esfuerzos para combatir los préstamos abusivos. Los ciudadanos tienen la oportunidad de denunciar intereses excesivos y condiciones desfavorables ante la Subsecretaría de Comercio Interior y Defensa al Consumidor, a través de oficinas habilitadas en la capital y en once departamentos.

Ante el creciente problema de la usura, se recuerda a los afectados que pueden presentar sus denuncias en diversas localidades. En la capital, la oficina se encuentra en Pelagio B. Luna 816, mientras que en Chilecito está en San Martín 15, y en Aimogasta, en Joaquín V. González s/n, barrio Centro. Otras localidades que cuentan con oficinas incluyen Chamical, Chepes, Milagro, Olta, y Villa Unión, entre otras.

Para consultas, los interesados pueden llamar al 0380 445-3071 o escribir a [email protected]. El Gobierno provincial resalta la importancia de actuar contra prácticas abusivas que afectan a la población, promoviendo la denuncia como herramienta para proteger a los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial préstamos abusivos defensa al consumidor usura ricardo quintela
TL;DR

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