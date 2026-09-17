Salarios municipales en La Rioja asegurados: Intendente descarta embargos desde septiembre

A partir de septiembre, el Municipio Capital implementará una medida para proteger los salarios de los trabajadores ante embargos judiciales, garantizando así su estabilidad económica en tiempos difíciles.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El intendente Armando Molina ha tomado la decisión de implementar medidas para proteger los ingresos de los trabajadores municipales, asegurando que ningún embargo judicial afecte sus salarios. Esta política comenzará a regir en septiembre y se enmarca en la Ley Provincial N° 10.901, cuyo objetivo es salvaguardar el sustento de quienes contribuyen al funcionamiento de la ciudad.

Molina enfatizó que el salario de los trabajadores es "intocable" y que es fundamental cuidar sus ingresos en un contexto económico complicado. La medida busca garantizar que los empleados municipales no enfrenten embargos que puedan afectar su estabilidad económica y la de sus familias.

Para ofrecer apoyo adicional, los trabajadores podrán acudir al edificio militante del Municipio Capital de lunes a viernes, donde recibirán asesoramiento gratuito sobre sus derechos laborales. Esta iniciativa también refuerza el compromiso del Municipio con el bienestar de los ciudadanos en tiempos difíciles.

Las acciones del intendente forman parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno provincial por fortalecer las políticas laborales y sociales, buscando brindar un respaldo efectivo a los trabajadores ante situaciones adversas que puedan impactar su economía familiar.