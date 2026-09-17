Tragedia en Chilecito: un joven motociclista pierde la vida en un accidente vial

Una joven de 29 años perdió la vida tras un choque entre una motocicleta y una camioneta en Chilecito. La víctima, que no llevaba casco, sufrió múltiples lesiones graves. Las investigaciones continúan.

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Un accidente vial ocurrió este lunes en Chilecito, en la intersección de las calles Máximo Martínez y Santo Domingo, donde una camioneta y una motocicleta colisionaron. La moto, una Zanella 110 cc, se encontraba transitando de sur a norte, mientras que la camioneta Toyota Hilux circulaba de oeste a este.

La conductora de la motocicleta, una joven de 29 años, sufrió lesiones graves, incluyendo un traumatismo de cráneo con hematoma cerebral, fracturas y un traumatismo en el tobillo. A pesar de ser trasladada a terapia intensiva en el Hospital de Chilecito, su estado de salud se deterioró, y fue derivada al Hospital Vera Barros en la Capital provincial.

Trágicamente, cerca de las 22 horas, se confirmó su fallecimiento debido a las heridas. El test de alcoholemia del conductor de la camioneta dio un resultado de 0,00, y ambos vehículos permanecen en la base de Accidentología Vial, mientras las autoridades investigan las causas del siniestro.