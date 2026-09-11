Viernes, 11 de Septiembre 2026
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Mujer condenada a tres años de prisión por agredir a su exnovio en La Rioja

La Corte Suprema confirmó la condena a tres años de prisión efectiva para Florencia Moyano Maldonado por agredir a su expareja y quemar cuatriciclos en La Rioja. La resolución, firmada por jueces del máximo tribunal, sostiene que la mujer actuó en flagrancia y los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad.

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Mujer condenada a tres años de prisión por agredir a su exnovio en La Rioja
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La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó la condena a Florencia Moyano Maldonado por agredir a su expareja, Nicolás Gallo, y provocar un incendio en su vivienda en La Rioja en diciembre de 2021. La mujer, tras golpearlo y clavarle un picaporte en la cabeza, incendió cuatriciclos en el garaje de la casa, causando la destrucción total de la propiedad.

El ataque ocurrió el 28 de diciembre de 2021, alrededor de las 22:00, en el barrio Panamericano. Según la denuncia, Moyano Maldonado esperó a Gallo y, al negarse a irse cuando él llegó, comenzó a increparlo en la vereda. La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional la declaró culpable de lesiones leves calificadas y daños en situación de flagrancia, sentenciándola a tres años de prisión efectiva en septiembre de 2023.

La defensa de la acusada presentó un recurso ante la Corte Suprema, que fue desestimado por considerarlo inadmisible. La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las agresiones fueron registradas por cámaras de seguridad ubicadas en la casa de la víctima.

Etiquetas: la rioja florencia moyano maldonado violencia de género sentencia judicial corte suprema nicolás gallo
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