El caso de abuso sexual en La Rioja avanza: revocan el sobreseimiento judicial

La querella del caso de abuso sexual durante un UPD solicita apartar a la jueza Valdés tras la revocación de un sobreseimiento. Se cuestiona la investigación por falta de perspectiva de género.

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La querella en un caso de abuso sexual ocurrido durante una celebración del Último Primer Día (UPD) ha decidido solicitar el apartamiento de la jueza de menores que intervino en el expediente. Esta decisión se toma tras la revocación del sobreseimiento por parte de la Cámara Tercera, que cuestionó la instrucción inicial y señaló irregularidades en el proceso.

El incidente tuvo lugar en un predio donde se celebraba el evento, con música y alcohol. La parte querellante, representada por el abogado David Calipo, ha denunciado que la jueza Valdés no valoró adecuadamente el testimonio de la víctima ni la evidencia física, llegando a argumentar que la menor había dado su consentimiento. Ante este fallo, la defensa apeló, lo que llevó a la cámara a emitir un nuevo fallo que resaltó las falencias en la actuación judicial.

En la siguiente etapa, se formalizará la recusación de la jueza Valdés. Si esto no se lleva a cabo, la querella exigirá un nuevo fallo basado en la lógica y las pruebas. Asimismo, se buscará determinar la situación procesal del imputado, quien, a pesar de haber cumplido 17 años en el momento del hecho, ya es mayor de edad y enfrenta cargos por abuso sexual simple. La querella también iniciará acciones legales contra la institución educativa, acusándola de desprotección hacia la víctima.