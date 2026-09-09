Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Policiales

Cuatro colombianos arrestados por usura en un operativo en Avenida 2 de Abril

Un operativo en la Avenida 2 de Abril resultó en la detención de cuatro colombianos acusados de usura. Las autoridades buscan frenar esta problemática creciente que afecta a la economía local y protege a las víctimas.

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Redacción Equipo Editorial
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Cuatro colombianos arrestados por usura en un operativo en Avenida 2 de Abril
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Un reciente operativo policial en la Avenida 2 de Abril llevó a la detención de cuatro personas vinculadas a una red de préstamos informales y usura extorsiva. Este procedimiento fue parte de un esfuerzo más amplio para desarticular esquemas de cobros abusivos, resultando en el secuestro de una considerable suma de dinero y documentación relevante para la investigación.

Las fuerzas de seguridad, en coordinación con el Poder Judicial, realizaron un allanamiento que culminó con la captura de tres hombres y una mujer, todos de nacionalidad colombiana. Estos individuos quedaron a disposición de la Justicia mientras se llevan a cabo las pericias pertinentes sobre los elementos incautados.

Este tipo de operativos responde a la creciente problemática de la usura en la región, que impacta negativamente en la economía local y afecta a numerosos ciudadanos. Las autoridades han intensificado sus esfuerzos para combatir estas prácticas ilegales, especialmente debido a las denuncias de víctimas que han sufrido coacción por parte de prestamistas.

La detención no solo busca desarticular la organización criminal, sino también enviar un mensaje claro sobre la lucha contra la usura. Se espera que las investigaciones revelen más implicados en este delito, lo que podría permitir una mayor protección para las víctimas y la recuperación de fondos estafados.

Etiquetas: la rioja usura operativo policial economía justicia préstamos informales
TL;DR

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