Acción colectiva en Chilecito: medidas cautelares contra EDELAR por problemas de servicio

La Cámara Segunda en Chilecito admitió una acción colectiva contra EDELAR y estableció medidas cautelares provisionales, incluyendo la suspensión de tarifas cuestionadas. Los usuarios pagarán según un cuadro tarifario de abril de 2026 mientras se resuelve el caso.

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La Cámara Segunda en lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial en Chilecito ha admitido una acción colectiva contra EDELAR, permitiendo la continuación del proceso judicial. Esta decisión incluye la implementación de medidas cautelares provisionales que suspenden temporalmente la aplicación de los cuadros tarifarios controvertidos.

Entre las medidas adoptadas, se destaca la prohibición de emitir nuevas facturas que incluyan los conceptos cuestionados y la reliquidación de las facturas basadas en el cuadro tarifario de abril de 2026. Además, EDELAR no podrá realizar cortes de suministro por falta de pago de las facturas relacionadas con esta causa.

Es importante señalar que estas medidas son provisionales y no constituyen un fallo definitivo sobre la legalidad de los cuadros tarifarios en cuestión. La resolución permanecerá en efecto hasta que se resuelva el fondo del asunto, lo que incluye la presentación de pruebas y la contestación de la demanda por ambas partes.