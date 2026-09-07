General Belgrano celebra la entrega de la vivienda número 1.026 del Plan Angelelli

El Plan Angelelli ha entregado 1.026 viviendas en La Rioja, con 19 en General Belgrano. La firma de un nuevo convenio busca ampliar esta política habitacional y mejorar la vida de muchas familias.

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El gobernador Ricardo Quintela entregó el lunes 7 de este mes una nueva vivienda del Plan Angelelli en Olta, en el marco de los festejos por el 379° aniversario de la ciudad. Este evento marca la culminación de 1.026 soluciones habitacionales en la provincia, de las cuales 19 se han concretado en el departamento General Belgrano.

Quintela destacó que el Plan Angelelli trasciende la simple construcción de casas, honrando el legado de monseñor Enrique Angelelli. El gobernador subrayó la importancia de ayudar a los sectores más vulnerables, recordando casos en Chamical, donde se realizaron intervenciones tras inundaciones que afectaron a 35 viviendas. “Hoy las familias están viviendo de una manera diferente”, afirmó.

La diputada nacional Gabriela Pedrali, quien impulsó el Plan, celebró la entrega y destacó la importancia de un convenio marco de colaboración entre el Municipio y la Unidad Ejecutora. Este acuerdo permitirá incorporar más familias a esta política habitacional, brindando la certeza de un hogar y la posibilidad de nuevos proyectos.

La administradora del Plan, Cecilia Leguiza, también resaltó la relevancia de la entrega en el contexto del aniversario, expresando su satisfacción por contribuir al bienestar de los vecinos del departamento en esta fecha significativa.